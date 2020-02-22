رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لخوض مباراة قوية خارج الديار، أمام ليفانتي بالليجا.

ويستضيف ملعب سيوداد دي فالنسيا معقل ليفانتي، مباراة أصحاب الأرض ضد الميرنجي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة. Advertisements