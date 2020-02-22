رياضة | 6 مباريات من العيار الثقيل بالمجموعة التاسعة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات من العيار الثقيل بالمجموعة التاسعة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة ٢٤ بالمجموعة التاسعة حيث تقام ٦ مباريات فيما تقام مباراة وحيدة يوم الأحد.

من المقرر أن يستقبل فريق بنى عبيد صاحب الصدارة على ملعبه بستاد بنى عبيد نظيرة فريق شيكو فى مواجهة منتظرة بين الفريقين.

فيما يحل مياه الدقهلية ضيفا على فريق مركز شباب الأمير، ويستضيف شربين على ملعبه فريق السنبلاوين بينما يستقبل منية سمنود على ملعبه فريق نبروه.

كما سيحل فريق بلقاس ضيفا على فريق شبان بدواى، بينما يستضيف فريق ميجاسبورت على ملعبه فريق اتحاد المنزلة.

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وتختتم الجولة بلقاء عمال المنصورة وضيفه المطرية عصر الأحد، حيث تنطلق جميع المباريات فى الثانية والنصف عصرا.

جدير بالذكر أن كهرباء طلخا سيغيب عن المشاركة، لحصولة على راحة.

ترتيب المجموعة التاسعة

1 بنى عبيد 46 نقطة

2 نبروه 40 نقطة

3 ميجاسبورت 37 نقطة

4 شربين 36 نقطة

5 عمال المنصورة 35 نقطة

6 شيكو 34 نقطة

7 السنبلاوين 28 نقطة

8 مياه الدقهلية 26 نقطة

9 شبان بدواى 26 نقطة

10 بلقاس 26 نقطة

11 كهرباء طلخا 24 نقطة

12 شباب الأمير 22 نقطة

13 منية سمنود 16 نقطة

14 المنزلة 15 نقطة

15 المطرية 14 نقطة