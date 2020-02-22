رياضة | القسم الثالث.. تعرف علي مواجهات الجولة 20 للمجموعة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. تعرف علي مواجهات الجولة 20 للمجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا السبت مواجهات الجولة 20 للمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث وتأتي المباريات كالتالي:-

يستضيف فريق بلطيم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، نظيره الحنفي صاحب المركز الأخير علي ملعب نادي بلطيم في الثانية والنصف عصرا.

وعلي ملعب إستاد طنطا في نفس الموعد، يحل كفر الشيخ متصدر المجموعة برصيد 47 نقطة، ضيفا علي سبورتنج كاسل الذي يقوده فنيا أيمن دربالة صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويواجه مطوبس صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة مع سيدي سالم الذي يتحل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

Advertisements

ويلتقي اتحاد بسيون الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، مع عثماثون طنطا صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة علي ملعب الأول.

وفي مباراة صعبة لا تقبل القسمة الي اثنين، يحل الحامول صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ضيفا علي سمنود الذي يليه في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وفي ختام المنافسات يواجه شباس الشهداء صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، مع الزعفران صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

ترتيب المجموعة

1 - كفر الشيخ 47 نقطة

2- صيد المحلة 44 نقطة

3- عثماثون 40 نقطة

4- الحامول 36 نقطة

5-سمنود 34 نقطة

6-سبورتنج كاسل 25 نقطة

7- دسوق 22 نقطة

8-شباس 22 نقطة

9- مطوبس 21 نقطة

10- الزعفران 19 نقطة

11- بلطيم 17 نقطة

12- اتحاد بسيون 16 نقطة

13- سيدي سالم 16 نقطة

14- الحنفي 6 نقاط