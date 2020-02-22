شكرا لقرائتكم "الدلع والاستهتار" وراء استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة بيراميدز بكأس مصر والتى أقيمت مساء الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات دور الـ 16 ، حيث يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة الجونة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق والمنتخب الأولمبى من مواجهة بيراميدز، مؤكداً أن اللاعب غير ملتزم فى التدريبات، وقال المصدر فى تصريحات خاصة، "الجهاز الفنى للإسماعيلى قرر استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز عقاباً له على استهتاره وعدم التزامه فى التدريبات التى تسبق المباراة"، وغاب عبد الرحمن مجدى عن مواجهة الرجاء المغربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الاسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائزمن الشباب السعودى واتحاد جدة.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.