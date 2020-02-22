فضيحة السوبر.. قرار عاجل من اتحاد الكرة.. وعقوبات تصل للشطب.. وإجراءات صارمة للبرلمان لعقاب لاعبي الأهلي والزمالك

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

اتحاد الكرة يحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

وفي اتجاه متصل، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبو ظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

وأكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية.

ووجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر المصري كما تمنى حظا أطيب للنادي الأهلي ، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدها العرس الرياضي بعد انتهاء المباراة من جانب اللاعبين، والتصريحات المسيئة من بعض المسئولين ضد الاتحاد، سيتم بحثها جيدا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد.

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العقوبات المنتظرة

وبحسب موقع "الوطن سبورت"، تنص المادة 29 من لائحة لجنة الانضباط، المنوطة باتخاذ القرارات تجاه أحداث قمة السوبر، والخاصة بمناقشة مخالفات عناصر اللعبة، فإن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والاعتداء أو محالولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج بين الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه والإيقاف وتصل عقوبتها إلى الشطب.

وبحسب لائحة المسابقات فإنها تنص على الإيقاف ست مباريات، لمن يقوم بإشارة مشينة أو فعل فاضح تجاه عناصر اللعبة وأربع مباريات لسب المنافس، وثلاث مباريات لضرب المنافس بدون كرة ومبارتين للسلوك غير الرياضي في اللقاء.

وكانت لجنة الانضباط، ضاعفت العقوبات المالية المقترنة بالعقوبات الواردة في لائحة المسابقات، قبل بداية الموسم الجاري.

البرلمان يتخذ إجراءات صارمة لعقاب لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر

من ناحية أخرى، تقدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان، للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على لاعبي فريقي الزمالك والأهلي، بعد مباراة السوبر، والتي أقيمت على إستاد محمد بن زايد في الإمارات، مؤكدًا على أنهم أساؤا لمصر.

وأضاف الشهاوي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24“، أنه طلب الإحاطة الذي سيتقدم به موجه لكلًا من المهندس أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، عمرو الجنايني، للمطالبة بتفريغ كاميرات إستاد نادي الزمالك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفيديوهات التي سيتم تفريغها، لمعرفة المتسبب في مشاجرة ما بعد المباراة، وليست مشادات المباراة لطبيعية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد اللاعبين حتى الآن لحين تفريغ الفيديوهات، إلا أن جميع المتسبب في الأحداث أساؤا لمصر في الإمارات.