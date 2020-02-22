جلسة عتاب ساخنة بين كبار الأهلي وكهربا بعد خناقة السوبر.. والإدارة الحمراء توقع عقوبات مغلظة على اللاعب

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة تبعت اللقاء، كان أبرزها خناقة محمود كهربا مع لاعبي الفريق الأبيض.

وتعرض كهربا للطرد من قبل حكم المباراة النرويجي، عقب نهاية المباراة بسبب سوء سلوكه.

جلسة عتاب ساخنة بين كبار الأهلي وكهربا بعد خناقة السوبر

وفي سياق متصل، عقد لاعبو الأهلي الكبار جلسة خاصة مع كهربا ووجهوا له نقداً شديداً بسبب حالة العصبية التي كان عليها عقب المباراة، ودخوله في صدام مع عبد الله جمعة وطارق حامد لاعبي الزمالك.

وبحسب "اليوم السابع"، أكد لاعبو الفريق الكبار لكهربا خلال الجلسة أن الانشغال بمثل هذه الأمور يُبعد الفريق واللاعبين عن التركيز وهو أمر لا يتناسب مع الأهلي، كما طالبوا اللاعب بالتركيز في الملعب فقط وعدم الانشغال بأية أمور أخرى حتى لا يبتعد عن أجواء المباريات ولا يدخل في أزمات تتسبب في إيقافه.

الإدارة الحمراء توقع عقوبات مغلظة على كهربا

وعلى صعيد متصل، قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مغلظة على كهربا.

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر لها داخل النادي الأهلي، أن العقوبات المقرر توقيعها على كهربا تأتي بسبب عدم تحكمه في أعصابه خلال اللقاء، حيث ساهم في اشتعال أحداث المباراة منذ الدفع به كبديل، ودخل في مناوشات مع لاعبي الزمالك.

وأضاف المصدر أن العقوبات التي ستوقع على كهربا تأتي بعد نيله البطاقة الحمراء عقب نهاية اللقاء، واحتمالية إيقافه 3 مباريات وفقاً لتقرير الحكم النرويجي.

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ونشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح الفريق الأبيض.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

شيكابالا يحتفل بطريقة بذيئة

بعد ركلة الجزاء الأخيرة التي سجلها عبدالله جمعة وحسمت المباراة لصالح الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي.

ووجّه شيكابالا إشارات بذيئة لجماهير الأحمر التي ألقت زجاجات المياه الفارغة عليه وعلى لاعبي الزمالك.

قام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

وعلق رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني على المشاجرة التي حدثت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراتهم في السوبر المصري.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة والناس"، قال الجنايني: "كرة القدم يحدث فيها مثل هذه الأحداث، ولجنة الانضباط سترى وأي أحد تجاوز أو أخطىء سيعاقب".

وأكد أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة سترى الأحداث كلها "والذي يستحق العقاب سيعاقب".

وأردف: "قرارات لجنة الانضباط غير قابلة للنقاش، ولم نتدخل في عملهم رئيسيها قاضي ونتعاد كلنا على احترام قرار القاضي".