شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لروقة فى الطلائع قبل مواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامج تأهيلى لمحمد أشرف روقة لاعب الفريق بعد تعرضه لـ إلتواء فى الكاحل خلال مباراة اف سى مصر التى فاز بها الطلائع برباعية دون رد بالدوري ، ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل بانطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية،

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع محمد أشرف روقة لاعب الزمالك المعار لانبى لمدة 6 شهور على سبيل الاعارة لنهاية الموسم ، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وقام نادى الطلائع بقيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى

وحصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، للانتقال إلى الطلائع حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.

وشارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.