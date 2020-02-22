تعادل مثير بين بيتيس ومايوركا في الليغا

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تعادل ريال بيتيس مع ضيفه ريال مايوركا 3-3 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وشهد الشوط الأول تسجيل أربعة أهداف مناصفة بين الفريقين، حيث تقدم مايوركا مرتين عبر الفنزويلي خوان هرنانديز (16) والكرواتي أنتي بوديمير (27)، ورد ريال بيتيس مرتين أيضا بواسطة سيرخيو كاناليس (19 من ركلة جزاء) والدولي الفرنسي نبيل فقير (35).

وتقدم ريال بيتيس للمرة الأولى في المباراة عندما سجل قائده سانشيس خواكين في الدقيقة 48، لكن مايوركا أدرك التعادل عبر الياباني تاكيفوسا كوبو (70).

ورفع ريال بيتيس رصيده الى 30 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لريال مايوركا السابع عشر.

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وتستكمل المرحلة غدا السبت بلقاءات سلتا فيغو مع ليغانيس، وبرشلونة مع إيبار، وريال سوسييداد مع فالنسيا، وليفانتي مع ريال مدريد.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات اوساسونا مع غرناطة، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وبلد الوليد مع إسبانيول، وخيتافي مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع فياريال.

ملخص المباراة: