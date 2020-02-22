الارشيف / اخبار الرياضه

تعادل مثير بين بيتيس ومايوركا في الليغا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

تعادل ريال بيتيس مع ضيفه ريال مايوركا 3-3 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من في كرة القدم.

وشهد الشوط الأول تسجيل أربعة أهداف مناصفة بين الفريقين، حيث تقدم مايوركا مرتين عبر الفنزويلي خوان هرنانديز (16) والكرواتي أنتي بوديمير (27)، ورد ريال بيتيس مرتين أيضا بواسطة سيرخيو كاناليس (19 من ركلة جزاء) والدولي الفرنسي نبيل فقير (35).

وتقدم ريال بيتيس للمرة الأولى في المباراة عندما سجل قائده سانشيس خواكين في الدقيقة 48، لكن مايوركا أدرك التعادل عبر الياباني تاكيفوسا كوبو (70).

ورفع ريال بيتيس رصيده الى 30 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لريال مايوركا السابع عشر.

Advertisements

وتستكمل المرحلة غدا السبت بلقاءات سلتا فيغو مع ليغانيس، وبرشلونة مع إيبار، وريال سوسييداد مع فالنسيا، وليفانتي مع .

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات اوساسونا مع غرناطة، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وبلد الوليد مع إسبانيول، وخيتافي مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع فياريال.

ملخص المباراة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل مثير بين بيتيس ومايوركا في الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا