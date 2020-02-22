نابولي يؤكد استعداده لبرشلونة بقلب الطاولة على بريشيا

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أكد نابولي استعداده لاستضافة برشلونة الإسباني الثلاثاء المقبل بعدما قلب الطاولة على مضيفه بريشيا محققا فوزا ثمينا 2-1 خوله الارتقاء الى المركز السادس مؤقتا، الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وتقدم بريشيا بهدف الفنزويلي جون شانسيلور (26)، ورد نابولي بثنائية القائد لورنتسو إينسيني (49 من ركلة جزاء) والإسباني فابيان رويز (54).

وهو الفوز الرابع لنابولي في مبارياته الخمس الأخيرة والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 36 نقطة وارتقى الى المركز السادس مؤقتا، فيما بقي بريشيا في المركز قبل الاخير برصيد 16 نقطة.

وواجه نابولي صعوبات كثيرة في الشوط الأول أمام الاندفاع القوي لأصحاب الأرض وغياب أكثر من لاعب أساسي قرر مدربه جينارو غاتوزو اراحة بعضهم والابقاء على البعض الاخر على دكة البدلاء ترقبا لاستضافة برشلونة الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتحسن أداء نابولي في الشوط الثاني ونجح في قلب الطاولة على مضيفه وكان بامكانه الخروج فائزا بغلة أكبر.

وكان بريشيا البادئ بالتسجيل عبر شانسيلور بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها ساندرو تونالي (26).

وضغط نابولي مطلع الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع التشيكي أليس ماتيو اثر تمريرة عرضية داخل المنطقة من إينسيني تم التأكد منها باللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر"، فانبرى لها اينسيني بالذات ولعبها زاحفة على يمين الحارس الفنلندي ييسي يورونن (49).

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وهو الهدف الخامس لإينسينيي هذا الموسم في الدوري.

ومنح الاسباني فابيان رويز التقدم لنابولي بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس يورونن (54).

وكاد رويز يفعلها من المكان ذاته وبالطريقة ذاتها بيد ان الحارس كان يقظا له هذه المرة وابعدها الى ركنية (59).

وسجل مرتنز هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (63) وحرمه بالتالي من معادلة الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة مع النادي الجنوبي والذي يحلمه السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدفا).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات بولونيا مع اودينيزي، وسبال مع يوفنتوس، وفيورنتينا مع ميلان.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات جنوى مع لاتسيو، واتالانتا مع ساسوولو، وفيرونا مع كالياري، وتورينو مع بارما، وروما مع ليتشي، وانتر ميلان مع سمبدوريا.

ملخص المباراة: