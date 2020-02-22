ليفاندوفسكي ينقذ بايرن من فخ بادربورن قبل رحلة لندن

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أنقذ البولندي روبرت ليفادوفسكي فريقه بايرن ميونيخ المتصدر من فخ التعادل أمام ضيفه بادربورن صاحب المركز الأخير وقاده إلى فوز صعب 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم النادي البافاري مرتين عبر سيرج غنابري (25) وليفاندوفسكي (70)، ورد بادربورن مرتين أيضا بواسطة دينيس سيربيني (44) وسفن ميتشيل (75) وكان في طريقه إلى انتزاع نقطة غالية من ملعب "أليانز أرينا" لكن ليفاندوفسكي حرمه من ذلك وسجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 25 هدفا بفارق خمسة أهداف عن مطارده المباشر مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر، وجنَّب فريقه الإحراج قبل رحلته إلى إنكلترا لمواجهة تشلسي الثلاثاء بملعب "ستامفورد بريدج" في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعزز الفريق البافاري صدارته برصيد 49 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي يحل ضيفا السبت على شالكه السادس، في حين تجمد رصيد بادربورن عند 16 نقطة.

وهي المرة الثانية التي يجد بايرن ميونيخ صعوبة في التعامل مع متذيل الترتيب، إذ حقق نفس النتيجة في مباراة الذهاب على أرض خصمه 3-2.

ودخل بايرن المباراة وهو على بعد 30 نقطة من ضيفه، لكن غياب أكثر من لاعب لاسيما في خط الدفاع اثر على اداء فريق هانزي فليك.

وبدا واضحا افتقاد بايرن للثنائي جيروم بواتنغ والفرنسي بنجامان بافار في خط الدفاع، ما ادى إلى اهتزاز شباكه من فرصتين من كرتين مرتدتين.

وتأخر بايرن حتى الدقيقة 18 لتهديد مرمى بادربورن عندما مرر الاسباني الفارو ارديوسولا المعار من ريال مدريد كرة عرضية تابعها ليفاندوفسكي برأسه بجوار المرمى.

وافتتح بايرن ميونيخ في الدقيقة 25 عبر غنابري عندما وصلته الكرة من الفرنسي كورنتان توليسو فانسل بين المدافعين داخل منطقة الجزاء وسدد كرة خادعة على يسار الحارس ليوبولد تسينغيرلي.

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وأهدر ليفاندوفسكي مجددا فرصة لتعزيز التقدم بعد ضربة رأسية فوق العارضة إثر تمريرة متقنة من البرازيلي فيليبي كوتينيو (28).

وحرم بادربورن بايرن ميونيخ من إنهاء الشوط الأول متقدما بإدراكه التعادل عبر سيربيني اثر تمريرة من منتصف الملعب من كريستيان سترودياك، فتقدم بالكرة ليواجه الحارس العملاق مايونل نوير الذي خرج من مرماه لملاقاته فمررها من بين قدميه وروضها مرة اخرى متجاوزا مدافعين بمراوغة ذكية قبل أن يسددها في المرمى (44).

وأنقذ حارس مرمى بادربورن فريقه من هدف مؤكد بعدما أبعد كرة رأسية ليفاندوفسكي من على خط المرمى (53).

وعرف ليفاندوفسكي أخيرا طريقه إلى المرمى بعد مجهود فردي من غنابري الذي توغل بالكرة إلى عمق المنطقة ومررها خلفيه للبولندي فسددها من مسافة قريبة مباشرة في المرمى (70).

واحتاج بادربون إلى خمس دقائق فقط لادراك التعادل بعدما سجل البديل ميتشيل الهدف الثاني لفريقه مستفيدا من كرة مرتدة من نوير بعد تصديه لتسديدة البديل الاخر دينيس ياسترزيمبسكي (75).

وتألق الثنائي غنابري وليفاندوفسكي مجددا، وساهما في تسجيل هدف الفوز، بعد توغل الأول من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية بالمقاس للثاني الذي تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (88).

ويلعب السبت أيضا بوروسيا مونشنغلادبلاخ مع هوفنهايم، وفيردر بريمن مع بروسيا دورتموند، وهرتا برلين مع كولن، وفرايبورغ مع فورتونا دوسلدورف.

وتتواصل المرحلة الأحد بمباراتي باير ليفركوزن مع اوغسبورغ، وفولفسبورغ مع ماينتس، على أن تختتم الاثنين بلقاء اينتراخت فرانكفورت مع أونيون برلين.

ملخص المباراة: