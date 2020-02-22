شباب الأهلي يفقد لقب كأس الامارات

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فقد شباب الأهلي لقبه بطلا لمسابقة كأس الامارات في كرة القدم بخسارته امام بني ياس صفر-1 الجمعة في الدور ربع النهائي الذي شهد تأهل الظفرة الوصيف الى نصف النهائي على حساب الجزيرة بعد التمديد 2-1 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).

في المباراة الاولى، سجل الكازخستاني البرازيلي الاصل ريشارد الميدا هدف الفوز لبني ياس من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ليضرب الفريق السماوي موعدا في نصف النهائي مع جاره الظفرة.

وهذا اللقب الثاني الذي يفقده شباب الأهلي بعد كأس الرابطة، لكنه بقي منافسا قويا في الدوري المحلي الذي يحتل صدارته حاليا بفارق 5 نقاط عن العين الثاني.

وفشل شباب الأهلي في تحقيق الفوز في اخر 5 مباريات في كافة المسابقات (4 هزائم وتعادل)، وهو ما قد يعرض منصب مدربه الأرجنتيني رودولفو اروابارينا للخطر.

وقال اروابارينا بعد الخسارة امام بني ياس "لا اخشى الاقالة، لكن في نفس الوقت منفتح على كل الاحتمالات، وأنا ملتزم بعقدي حتى يقرر النادي عكس ذلك".

وتابع "قدمنا في الشوط الأول أسوأ شوط لنا في الموسم، وتأخرنا بهدف من ركلة جزاء، وعدنا في الشوط الثاني وفعلنا كل شيء ولم نوفق في التسجيل".

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وفي المباراة الثانية، يدين الظفرة بتأهله الى نصف النهائي للاردني ياسين البخيت الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 119 من الشوط الاضافي الثاني.

وتقدم الظفرة عبر خالد باوزير (54)، وعادل خلفان مبارك للجزيرة (62).

ويلعب في ختام ربع النهائي السبت، العين مع الوصل، والشارقة مع الاتحاد كلباء.

أهداف مباراة شباب الاهلي وبني ياس: