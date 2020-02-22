شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: ياسر إبراهيم كان يرغب فى العودة للزمالك خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح حمادة أنور في تصريحات عبر قناة الزمالك عقب تصرف ياسر إبراهيم بتقبيل قميص الأهلي والإشارة لجماهير الزمالك بذلك عقب اللقاء قائلا "سأكشف عن شيء للمرة الأولى، ياسر إبراهيم في الفترة الماضية والتي غاب فيها عن المشاركة وكان مرشح للرحيل للإعارة في يناير والده اتصل بي و والد ياسر إبراهيم اتصل بي من أجل عودة اللاعب إلى الزمالك مرة أخرى لكني لم أرد عليه و الظروف خدمت ياسر إبراهيم وبالصدفة شارك مع الأهلي في الفترة الأخيرة" .

ويترقب الجهاز الفني للزمالك، القرار النهائي لاتحاد الكرة بشأن المباراة وموقف مجلس الإدارة من خوض اللقاء من عدمه، خاصة لعودة الفريق اليوم من الامارات وإعلان مجلس الزمالك رفض خوض القمة خاصة إن الفريق لديه ارتباط بمواجهة حاسمة مع الترجي التونسي يوم 28 من شهر فبراير الجاري في ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الزمالك اليوم، الجمعة، إلي القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري علي حساب الأهلي بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، أكد سامي الشيشيني مدرب عام الزمالك عن موقف ناديه إذا أصر اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري في موعدها المحدد الاثنين المقبل .

وأوضح سامى الشيشيني خلال تصريحات عبر تصريحات إذاعية قائلا : "لو مباراة القمة ستقام في موعدها سنفكر في خوضها بالصف الثاني و مع أحترامي مباراة الدوري لن تفرق معي الأهلي نادي كبير ولكن دوري أبطال إفريقيا أهم حيث سنواجه الترجي ذهابًا وإيابًا و سنجلس مع بعض كجهاز فني وسنقوم بدراسة كل شيء و غدًا الفريق في إجازة، وإذا أقيمت مباراة القمة سندخل معسكرًا ابتداء من يوم الأحد".

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كما يترقب مسئولو الأهلي القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز، حيث تناثرت أنباء قوية حول مصير هذه القمة ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو أتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها وعلى ملعب إستاد القاهرة يؤكد مسئولو الزمالك أن المباراة سيتم تأجيلها لضيق الوقت الأمر الذى أثار الحيرة وعدم وضوح الرؤية في الوسط الكروي وبالطبع داخل الأهلي الذى سبق وأعلن عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه جاهز لخوض المباراة في موعدها ولا يرغب في تأجيلها لكن الجميع مازال يترقب القرار النهائي والرسمي بشأن هذه القمة المرتقبة التي تأتي بعد أيام قليلة من قمة أمس في السوبر بالأمارات.

وأكد مصدر باتحاد الكرة المصرى أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة السوبر إلى غداً بدلاً من اليوم لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط.

وأوضح المصدر أن مجلس أبو طبى حجز لبعثة الأهلى والزمالك للعودة غدا الي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر لكن الزمالك طلب تاخير العودة 24 ساعة.

وكان نادي الزمالك قد طالب من قبل بتأجيل مباراة القمة مع النادى الأهلى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير.