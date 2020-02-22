شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى بعد السوبر: هذه البطولة الخامسة لي مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب فرجانى ساسى، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بفوزه السوبر المصري مع الزمالك على حساب الأهلي في المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، فرجانى ساسى، نشر صورته حاملا الكأس وعلق قائلاً:" الحمد الله في سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادي الزمالك و العاشرة في مسرتي".

كانت قد اهتمت الصحافة التونسية بتتويج فرجاني ساسى نجم نسور قرطاج بلقب السوبر المصري مع الزمالك على حساب الأهلي في المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقالت صحيفة "الشاهد"، "ساسي يتوج بالسوبر المصرى مع الزمالك"، وقالت "توج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي، ليضم فريق القلعة البيضاء السوبر المصري للسوبر الافريقي الذي توج به منذ أسبوع على حساب الترجي".

وأضافت الصحيفة أن فرجاني ساسي نجح فى التسجيل خلال ركلات الترجيح ليساهم فى فوز الزمالك باللقب، فيما خسر على معلول رغم افتتاحه سلسلة ركلات الجزاء لفريق الاهلى بنجاح.