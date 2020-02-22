شكرا لقرائتكم خبر عن هل شجع عمرو الجناينى الزمالك على منصات التتويج بالسوبر المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لعمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، فسرها البعض بأنه يقوم بتشجيع الزمالك، أثناء تواجده على منصات تسليم الميداليات عقب انتهاء مباراة السوبر المصرى، بعدما حقق الأبيض الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى قمة السوبر التى جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، مساء أمس الخميس، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

أوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن عمرو الجناينى لم يقم بالاحتفال بتتويج الأبيض بالسوبر، مشددًا على أنه كان يقوم بالإشارة إلى سعد محمد، ناشئ الأبيض المُصاب بالسرطان، حتى يقوم بالصعود إلى منصة التتويج، وفى يده الثانية كان يحمل ميدالية حتى يعطيه له ويحتفل معه باللقب، خاصة بعد الظروف الصحية الصعبة التى عانى منها ناشئ الأبيض قبل المباراة.

كان سعد محمد قد سافر إلى أبو ظبى لحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، إلا أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها إلى مستشفى خليفة الدولى، قبل أن يخرج منها قبل المباراة لحضور اللقاء ثم عاد إليها مرة أخرى.

يذكر، أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.

ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.

يذكر، أن الزمالك سبق وأن توج بالسوبر المصرى بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا على نفس الملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك فى نسخة عام 2017.