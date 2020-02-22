شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 فبراير الجاري وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وكان الثلاثي المصري، منة ناصر وندى عباس وميار هاني، لاعبات الاسكواش، قد تأهلن إلى دور الـ 16 بالبطولة، التي تشهد مشاركة هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة العاشرة عالمياً، وروان العربي بطلة العالم السابقة للناشئات، أيضاً.

وجاءت مواجهات اللاعبات الخمسة في دور الـ 16 كالتالي:

منة ناصر x البلجيكية نيلي جليس

روان العربي x ندى عباس

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هانيا الحمامي x إميليا سويني

ميار هاني x الإنجليزية سارة جان بيري

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.