تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 عشاق الساحرة المستديرة، على موعد اليوم السبت، مع عدد من المباريات المتنوعة. الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي × توتنهام - الموعد 14:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. ساوثهامتون × أستون فيلا - الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 7. ليستر سيتي × مانشستر سيتي - الموعد 19:30 - القناة الناقلة beIN Sports HD 2. Advertisements الدوري الإسباني برشلونة × إيبار - الموعد 17:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 3. ليفانتي × ريال مدريد - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 3. الدوري الإيطالي فيورنتينا × ميلان - الموعد 21:45 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 4.

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