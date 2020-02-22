سعد محمد يبريء عمرو الجنايني من الاحتفال مع لاعبي الزمالك في السوبر

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة حقيقة الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، أثناء تسليم جوائز بطولة السوبر بالأمس، والتي فسرها البعض أن الجنايني يحتفل مع لاعبي الزمالك بعد فوزهم على الأهلي.
وقال المصدر إن الصورة ملفقة وتم تثبيتها على تلك الوضعية الخادعة لأغراض مريضة تدعو للإستياء، وأن ما
وأشار المصدر إلى أن الصورة واضحة ولا تقبل التشكيك، مشددا على أن يد الجنايني كانت تشير إلى سعد محمد للصعود، واليد الأخرى كانت تمسك بالميدالية التي سيسلمها له، حتى أن الصورة المغرضة تظهر بها يد أحد الأشخاص خلف الجنايني ينادي على سعد محمد أيضا.
وشدد المصدر على أن عمرو الجنايني يقف على مسافة واحدة من كل الأندية، ويسعى إلى تطبيق نظام عادل على الكبير قبل الصغير، وليست لديه أي حسابات سوى حساب الحق والعدل.
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