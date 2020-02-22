وادي دجلة لم يتعلم بعد، ويواصل التمسك بالمدرسة اليونانية!

تمسكت إدارة نادي وادي دجلة بالمدرسة اليونانية رغم النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق الأول في منافسات الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة المدرب “تاكسي جونيس” في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إدارة وادي دجلة تعاقدها مع مدرب يوناني جديد يُدعى “نيقوديموس بابافاسيليو”، اليوم الجمعة 21-2-2020، دون الإفصاح عن تفاصيل العقد.

ويحتل وادي دجلة المرتبة الـ 17 برصيد 14 نقطة من 17 مباراة، ولم يفز الفريق منذ 20 يناير الماضي، عندما هزم أسوان في ملعبه 3/1، حيث تعادل مع الزمالك 1/1 وخسر من الجونة والمصري 1-0 و0-3 –على الترتيب-.

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وأبرم النادي عدة تعاقدات هامة في الميركاتو الصيفي 2019 بطلب من تاكسي جونيس”، مثل ضم رفيق كابو من الاتحاد المنستيري التونسي، وعبد الكبير الوادي من اتحاد طنجة المغربي، بالإضافة إلى الرباعي المصري “عبد الرحمن بودي وعمر أحمد ميرا ومروان حمدي ورجب عمران”.

ووصل الهولندي رودني أنتفي من نادي تسارسكو سيلو البلغاري في الميركاتو الشتوي 2020 على سبيل الإعارة، لتعزيز الخط الأمامي، بعدما سجل 9 أهداف في النصف الأول من الموسم الحالي بالدوري البلغاري الممتاز.

وقال الحساب الرسمي لوادي دجلة على تويتر “اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو يقود أولى تدريبات الفريق اليوم الجمعة بعد توليه المسؤولية”.