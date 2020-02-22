رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإنجليزي|مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإنجليزي|مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 22/فبراير/2020 - 12:55 ص
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تشيلسي ضد توتنهام
علاء خليف
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يدخل فريق تشيلسي المباراة وفي جعبته 41 نقطة جمعها من 26 مباراة (12 فوز - 5 تعادلات - 9 هزائم)، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 40 نقطة جمعها من (11 فوز - 7 تعادلات - 8 هزائم).
موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي:
تنطلق أحداث مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت 22 / 2 / 2020، على ستاد "ستامفورد بريدج"، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي، والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش".
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم السبت:
يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر والحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD2 بتعليق عربي للمعلق الجزائري "حفيظ دراجي" ، كما يمكن متابعة المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة التي أعلنت اذاعة المباراة وهي:
TV2 Sport Premium 1 HD
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 11 EN
BT Sport 1 / HD
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sport Austria 1 HD
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