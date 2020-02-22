رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإنجليزي|مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام بث مباشر

يستضيف ستاد "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن اليوم السبت 22 فبراير 2020، المواجهة النارية بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي

(البريميرليج).

يدخل فريق تشيلسي المباراة وفي جعبته 41 نقطة جمعها من 26 مباراة (12 فوز - 5 تعادلات - 9 هزائم)، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 40 نقطة جمعها من (11 فوز - 7 تعادلات - 8 هزائم). Advertisements

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي: تنطلق أحداث مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت 22 / 2 / 2020، على ستاد "ستامفورد بريدج"، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي، والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم السبت: يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر والحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD2 بتعليق عربي للمعلق الجزائري "حفيظ دراجي" ، كما يمكن متابعة المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة التي أعلنت اذاعة المباراة وهي: