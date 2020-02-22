رياضة | حصاد شامل لجولة مثيرة في دوري القسم الثاني

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أقيمت 17 مباراة خلال الأسبوع الخامس عشر، من دوري القسم الثاني، شهدوا أحراز 34 هدف، منهم 15 هدف في الشوط الأول، مقابل 19 هدف في الشوط الثاني.

تم تاجيل مباراه الأوليمبي مع الرجاء إلى يوم الثلاثاء 3 مارس بعد إلغاء الحكم محمد الحنفي المباراة لعدم صلاحيه ملعب المباراة.

حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 13 هدف ، مقابل 11 هدف في المجموعة الثانية، و10 أهداف في المجموعة الثالثة.

تحقق الفوز في 13 مباراة مقابل 4 تعادلات منهم تعادلان سلبيان، شهدت الجولة إحتساب 8 ركلات جزاء تم تسجيل 6 ضربات جزاء عن طريق مصطفى شلبي لاعب بترول أسيوط في المنيا، وأسامة رجب لاعب سوهاج في الإعلاميين، ومحمود عبده لاعب تليفونات بني سويف في البنك، وأحمد العش لاعب المالية في دمنهور، وعصام عادل لاعب دمنهور في المالية،وفتحى مبروك لاعب غزل المحلة في دكرنس.

وتم أهدار رلكتي جزاء عن طريق أسامة رمضان لاعب دمنهور امام المالية،

ومحمد عبد الله لاعب البلدية أمام المنصورة.

أكبر فوز تحقق في الجولة في مباراة سوهاج مع الإعلاميين، وبتروجت على النصر 1/3 وتعادل أهل القمة في المجموعات الثلاثة.

المجموعة الأولى

أقيمت 6 مباريات في الجولة 15 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد بالإضافة إلى الإعلاميين والبنك الأهلي، حيث شهدت الجولة 5 انتصارات وتعادل وحيد سلبى.

تم تسجيل 13 هدف منهم 8 أهداف في الشوط الأول مقابل 5 أهداف في الشوط الثاني.

تم أحتساب 3 ضربات جزاء ثم تسجيلها عن طريق مصطفى شلبي لاعب بترول أسيوط في المنيا، محمود عبده لاعب تليفونات بني سويف في البنك الأهلي،

أسامة رجب لسوهاج في الإعلاميين.

أهداف الأسبوع

تعادل تليفونات بني سويف مع البنك الأهلي بهدف لكل منهما تقدم تليفونات بني سويف بهدف محمود عبده من ضربة جزاء وتعادل إسلام صلاح سولارى ٠

فاز فريق بنى سويف على فريق الألومنيوم بهدف رضا عبد العال.

فاز بترول أسيوط على فريق المنيا بهدف مصطفى شلبي من ضربة جزاء

فاز سوهاج على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل أهداف

سوهاج محمد ناجح وأحمد جمال وأسامة رجب من ضربة جزاء بينما سجل مهدي صبحى هدف الإعلاميين.

فاز طهطا بقيادة مصطفى حكيم في أول مباراته على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف سجل هدفين طهطا السنغانى سيرجيى فاو وهيثم شعبان وسجل هدف الفيوم محمد رفعت، وفاز شباب قنا على فريق ديروط بهدفين شهاب شفيق وأحمد الليثي.

المجموعة الثانية

أقيمت 6 مباريات في الجولة 15 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني، حيث شهدت الجولة 4 انتصارات مقابل 2تعادل، واحد ايجابي، ومثله سلبى ،ثم تسجيل 11 هدف منهم 4 أهداف في الشوط الأول، مقابل 7 أهداف في الشوط الثاني، ولم يتم أحتساب أى ركله جزاء في هذه الجولة.

أهداف الأسبوع

تعادل فريق سيراميكا المتصدر مع فريق الزرقا بهدف لكل منهما سجل أحمد غنيم هدف سيراميكا وتعادل محمد عصام للزرقا.

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فاز المريخ على كوكاكولا بهدف محمود أجوجو، وفاز منتخب السويس على فريق النجوم بهدف محمد السيد شيكا.

فاز بروجت على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف تقدم النصر بهدف محمود السيد واضاف بتروجت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمود فليكس هدفين ورشاد المتولى هدف.

واصل جمهورية شبين عقدته لفريق الترسانة والفوز بهدفين مقابل هدف سجل هدفي الجمهورية محمد خالد ومحمود شعلان في الدقيقة الأخيرة، من المباراة بينما سجل هدف الترسانة إيهاب فؤاد، وتعادل القناة مع فريق الداخلية بدون أهداف.

المجموعة الثالثة

أقيمت 5 مباريات في الجولة 15 للمجموعة الثالثة، حيث ثم تاجيل مباراه الأوليمبي مع الرجاء لعدم صلاحيه ملعب المباراة، شهدت الجولة 4 انتصارات وتعادل سلبي وحيد .

تم تسجيل 10 أهداف منهم 3 أهداف في الشوط الأول مقابل 7 في الشوط الثاني

وتم أحتساب 5 ركلات جزاء ثم تسجيل 3 ركلات جزاء وأهدار ركلتين.

سجل فتحي مبروك لاعب غزل المحلة في دكرنس، وأحمد العش لاعب المالية في دمنهور، وعصام عادل لاعب دمنهور في المالية.

وتم أهدار ضربتين جزاء عن طريق إسلام رمضان لاعب دمنهور في المالية،

ومحمد عبد الله لاعب البلدية في المنصورة.

أهداف الأسبوع

تعادل فريق فاركو المتصدر مع فريق الحمام بدون أهداف، وفاز فريق دمنهور على فريق المالية بهدفين مقابل هدف سجل هدفين دمنهور.

مصطفى سماره وعصام عادل من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بينما سجل هدف المالية أحمد العش.

فاز فريق غزل المحلة على فريق دكرنس بهدف نظيف سجله فتحي مبروك من ضربة جزاء، وفاز فريق المنصورة على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف سجل أحمد هريسه هدفين المنصورة وسجل محمود صلاح للبلدية.

وفاز فريق أبو قيرعلى فريق بيلا بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف محمد عبد الله ومصطفى بهاء وأحمد العش.

المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 32 نقطة

2- بنى سويف 31 نقطة

3- الألومنيوم 29 نقطة

4- شبان قنا 29 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- بترول أسيوط 21 نقطة

7- سوهاج 19 نقطة

8- الإعلاميين 18 نقطة

9- المنيا 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 7 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 30 نقطة

2- الداخلية 25 نقطة

3- بتروجت 25 نقطة

4- منتخب السويس 23 نقطة

5- النجوم 21 نقطة

6- جمهورية شبين 20 نقطة

7- القناة 20 نقطة

8- النصر 19 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- المريخ 14 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- المنصورة 26 نقطة

5- دكرنس 24 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة (مباراة مؤجلة)

7- أبوقير للأسمدة 20 نقطة

8- بلدية المحلة 19 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة (مباراة مؤجلة)

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط