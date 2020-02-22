رياضة | البيشي يغيب عن مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيشي يغيب عن مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب عبدالعزيز البيشي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مباراة الكلاسيكو السعودي بين فريقه والهلال.

جاء ذلك بعد تعرض شقيق لاعب اتحاد جدة عبدالعزيز البيشي لحادث مرورع، والذي يتواجد في الوقت الحالي بالمستشفى.

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ويقام اللقاء بين الهلال والاتحاد غدًا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وكانت قد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الرياض اليوم الجمعة، استعدادا للقاء، بدون مرافقة البيشي.