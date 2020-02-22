رياضة | أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تأكيدات من إدارة ناديه بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري.

وقرر كارتيرون إلغاء مران الفريق الذي كان مقرر له غدًا السبت على ملعب النادي بميت عقبة على أن يستأنفوا المران يوم الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال افريقيا بالدور ربع النهائي.

وفضل كارتيرون مد الراحة للاعبين بعد حصوله على تأكيدات بتأجيل مواجهة القمة لتجنب الإرهاق والاجهاد بالنسبة لهم.