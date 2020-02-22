الامارات | ثانية جولات «جونيور ريغاتا» في ضيافة شواطئ جميرا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ثانية جولات «جونيور ريغاتا» في ضيافة شواطئ جميرا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ جميرا في دبي اليوم إقامة منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للناشئين والصغار (بنين وبنات)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات اليوم مشاركة كبيرة، حيث سيتنافس المشاركون في ألقاب أربع فئات مختلفة هي: ليزر 4.7 ناشئين، وليزر 4.7 ناشئات، وأوبتمست صغار (ذكور)، وأوبتمست (إناث).

ويبدأ البرنامج الزمني مبكراً بانعقاد الاجتماع التنويري لشرح مسار السباق وكذلك شرح التعليمات والشروط. ومن المتوقع أن تجرى خمسة أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية لكل فئة، بإشراف اللجنة الفنية المختصة على أن تقام بعدها مراسم تتويج الأبطال والبطلات في جميع الفئات.