الامارات | إيطاليا تعزز صدارتها لدولية فزاع للقوس والسهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعزز صدارتها لدولية فزاع للقوس والسهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت إيطاليا صدارتها لمنافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم بذهبيتين جديدتين، بعد أن كانت توجت بداية بلقب الفرق المختلطة للقوس المنحني والمركب المزدوج، في حين حلت ثانية بريطانيا وثالثة روسيا، كما كسبت إيطاليا ذهبية القوس المركب للرجال، وجاءت تركيا بالمركز الثاني واليابان بالثالث.

وحقق المنتخب الياباني ذهبية القوس المنحني المختلط للفرق، وجاءت أوكرانيا بالمركز الثاني، فيما نالت تركيا البرونزية. ونالت بريطانيا ذهبية القوس المركب المختلط للفرق، وإيطاليا ثانية، وتركيا ثالثة.

وفي منافسات الفردي، حقق المجري جاسبار تاماس ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، وجاء ثانياً الفنلندي جيان بيير أنطونيس، وثالثاً ناسي ينير، فيما حققت اليابانية أيكو أوكازاكي ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج.

وقام رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة الدولية، محمد الهاملي، بزيارة الحدث والاطمئنان على المشاركين من منتخب الإمارات وضيوف البطولة والالتقاء بفرق العمل، وقال في تصريح صحافي إن الحدث يعد محط أنظار العالم بأكمله.