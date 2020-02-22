الامارات | ليلى الرضا بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى الرضا بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا بكأس فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة للسيدات لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في القرية العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 130 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسمت الرضا اللقب بعدما صعدت إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على الجواد «إي أو رغد» المملوك لإسطبلات الوثبة، بينما جاءت في المركز الثاني أفنان إبراهيم موسى على الجواد «بركة» المملوك لإسطبل المغاوير 3، وتبعتها في المرتبة الثالثة اللبنانية وعد نديم على صهوة الجواد «مويا» المملوك لإسطبلات الوثبة.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدرت الفارسة الإيطالية فيرونيكا سيمولا المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتر على صهوة الجواد «بومبرين» المملوك لإسطبلات الجزيرة 1، وثانية ليلى سعيد أحمد على الجواد «أونكل» المملوك لإسطبلات ند الشبا 2، ثم ثالثة شمسة المطوع على الجواد «فاندال» المملوك لإسطبلات إف 3. وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، تغييرات كبيرة في مراكز الصدارة، بتقدم شارينا الفلاسي من الـ16 إلى الأول على صهوة الجواد «زيادان وسيم» المملوك لإسطبل المغاوير 3، كما قفزت فاطمة المري على صهوة الجواد «أنتون» المملوك لإسطبلات إف 3 إلى الوصافة، بينما حافظت شمسة المطوع على المركز الثالث.

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وتقدمت المري من الثاني إلى الصدارة في المرحلة الثالثة، كما صعدت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا من الخامس إلى الوصافة، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الثانية شارينا الفلاسي إلى المركز الثالث.

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فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة شاركن في سباق القدرة أمس.