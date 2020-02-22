الامارات | فوز الحمرية والعروبة في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحمرية والعروبة في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الحمرية فوزاً ثميناً على مضيفه العربي بهدفين دون مقابل، أمس، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجلهما فيصل خليل (83)، وسعيد بن جمعة (89)، ليستعيد بذلك نغمة الانتصارات منذ الخسارة أمام الإمارات في الجولة 12، رافعاً رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث مؤقتاً إلى حين استكمال المنافسات عصر اليوم.
وعاد العروبة من ملعب مضيفه مسافي بالنقاط الثلاث، بعد فوزه بهدف نظيف سجله الفرنسي هاري نوفيللو (76)، ليصبح رصيد العروبة 14 نقطة بالمركز الثامن، مقابل 13 نقطة للعربي بالمركز التاسع.
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