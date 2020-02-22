الامارات | قرعة تنس دبي الـ 28 للرجال في «المجلس» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة تنس دبي الـ 28 للرجال في «المجلس» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن قاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي الخاص بمراسم قرعة «بطولة سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، البالغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار، والمقامة في نسختها الـ28 خلال الفترة من 24 إلى 29 فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة ثلاثة لاعبين من المصنفين الـ10 الأوائل عالمياً، ثمانية من أصل الـ20 الأوائل على العالم، يتقدمهن المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الساعي لمواصلة تألقه على الساحة العالمية، عقب فوزه الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى، وإضافة لقب جديد على صعيد «تنس دبي» للرجال، عقب فوزه بلقبها أعوام 2009، 2010، 2011 و2013، خصوصاً أن الفرصة متاحة لدجوكوفيتش في ظل غياب منافسه الأبرز وحامل الرقم القياسي لبطولة دبي بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر، الذي أكد أول من أمس انسحابه من نسخة 2020، بعد خضوعه لعمل جراحي في الركبة سيجبره على الغياب عن الملاعب حتى صيف العام الجاري.

وتصطدم طموحات دجوكوفيتش بوجود محفل قوي من اللاعبين الساعين لحصد البطولة، يبرز منهم المصنف السادس عالمياً اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس، الساعي لتعويض خسارته نهائي العام الماضي أمام فيدرر 4-6 و4-6 في مباراة منحت حينها السويسري اللقب الـ100 في مسيرته الاحترافية.

وتسجل البطولة عودة المصنف 12 عالمياً الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت، الساعي لاستعادة لقبه في البطولة الذي حققه في نسخة 2018 عقب فوزه في النهائي حينها على الفرنسي لوكاس بويي بواقع مجموعتين دون رد «6-3 و6-4»، في مباراة اقتصرت على ساعة و21 دقيقة.

ويجدد النجم الفرنسي جيل مونفيس، المصنف التاسع عالمياً، الطموحات في ظهوره السابع في البطولة، ضمن السعي لتحقيق نتيجة أفضل من نسخة العام الماضي، التي ودع بها المنافسات من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-7 و7-6 و1-6»، خصوصاً أن مونفيس حضر منذ الأسبوع الماضي إلى دبي بفرصة الحصول على الإعداد المناسب، والتأقلم على أرضية الملاعب قبيل ضربة بداية النسخة الجديدة

من جانبه، أكد مدير البطولة، صلاح تهلك، أن النسخة الحالية ستواصل النجاحات السابقة، وقال في تصريحات صحافية: «لطالما عودتنا القرعة على موعد مع مواجهات ساخنة في خلال البطولة، ما يضمن وجبة دسمة لعشاق جمهور تنس دبي، والاستمرارية في حصد النجاحات عاماً بعد آخر، خصوصاً أن النسخة الحالية تشهد وجود المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، صاحب الشعبية الكبيرة في دبي، بجانب العديد من نجوم اللعبة الساعين لإضافة لقب جديد لهم في البطولة، أو النجوم الشبان الساعين للقبهم الأول في دبي، الأمر الذي يصعّب مهمة التكهن بهوية الفائز».

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الكازاخية ريباكينا تبلغ النهائي للمرة الأولى

واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (20 عاماً) مفاجآتها في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، بعد أن أصبحت أول لاعبة كازاخية تبلغ النهائي، بفوزها على الكرواتية بيترا ماتيش المصنفة 15 عالمياً بمجموعتين دون رد «7-6 و7-6»، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد «سوق دبي الحرة» في دبي، في الدور نصف النهائي، ودامت ساعتين و15 دقيقة.

وبلغت المصنفة 19 عالمياً، الكازاخستانية ريباكينا، المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، خصوصاً أن مشوارها في «تنس دبي» جاء مليئاً بالمفاجآت، بعد أن أطاحت في الدور الأول بطلة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الأميركية صوفيا كينين، وتفوقت في ربع النهائي على المصنفة الثالثة عالمياً التشيكية كارولينا بليشكوفا بمجموعتين دون رد بواقع «7-6 و6-3».

تشيكية وصينية بمربع ختام الزوجي

تأهل الثنائي المكون من التشيكية باربورا كيرجيكوفا، والصينية ساسي زهينغ، إلى نهائي منافسات الزوجي في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، بفوزهن أمس على الثنائي الأميركي المكون من ديسيرا كرافتشيك وإليسون ريسك، بواقع مجموعتين دون رد، بواقع «6-2 و6-2»، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد «سوق دبي الحرة» للتنس في منطقة القرهود في دبي، لحساب الدور نصف النهائي، وامتدت نحو 63 دقيقة.

وتلتقي اللاعبات كيرجيكوفا وزهينغ في الخامسة من عصر اليوم بالنهائي الفائزتين من اللقاء الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس، وجمع لاعبة الصين تايبيه سو وي وزميلتها التشيكية باربورا ستريشكوفا أمام الثنائي المكون من الكندية غبريلا دابورفسكي والصينية شواي زانغ.

- الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت «بطل 2018» يعود إلى البطولة لاستعادة اللقب.