الامارات | «الانضباط» لم تتلقَّ أي تقارير عن قصات الشعر منذ بداية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» لم تتلقَّ أي تقارير عن قصات الشعر منذ بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، أن لجنته لم تتلقَّ أي تقارير بشأن قصات شعر اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي من قبل الجهات المعنية برفع مثل هذه التقارير.

وقال الزيودي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن خلو قرارات لجنة الانضباط من أي عقوبات بخصوص قصات الشعر الغريبة في دوري الخليج العربي: «إن لجنة الانضباط تتخذ دائماً قراراتنا وفقاً للتقارير التي ترد إليها في هذا الخصوص». ورصدت «الإمارات اليوم» إحصاءات رسمية صادرة من قبل اتحاد الكرة بشأن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط منذ بداية الموسم الحالي خلت من أي عقوبات انضباطية للاعبين تتعلق بقصات الشعر الغريبة.

يُذكر أن اتحاد كرة القدم السابق كان قد أصدر في 2016 عقب اجتماع عقده بمقره في دبي، قراراً بتحديد آلية خاصة بمخالفات قصات الشعر الغريبة وكيفية رفعها للجهات المختصة، وكلف اتحاد الكرة حينها الحكم الرابع برفع الحالات بعدما انتشرت قصات شعر غريبة في أوساط لاعبين محليين وأجانب، سواء بدوري الخليج العربي لكرة القدم أو مسابقات المراحل السنية المختلفة.

وينص البند «16» من اللائحة الاسترشادية للمخالفات والعقوبات الانضباطية الخاصة بمسابقات دوري المحترفين، بأن اللاعب الذي يقوم بارتداء حلي في اليد أو الأذن أو الرقبة أو بقصات شعر مخالفة وتلوينه يُعاقب في المرة الأولى بلفت نظر، وغرامة 1000 درهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بالإيقاف مباراة واحدة والغرامة 2000 درهم، وفي المرة الثالثة يُعاقب بالإيقاف مباراتين والغرامة 3000 درهم.