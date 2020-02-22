الامارات | خالد عيسى وليما كلمة السر في «كلاسيكو الإمارات» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى وليما كلمة السر في «كلاسيكو الإمارات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الساعة 5:30 مساء اليوم، إلى استاد آل نهيان لمتابعة قمة ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين العين والوصل. ويحظى «كلاسيكو الإمارات» بمتابعة جماهيرية كبيرة نظراً لشعبية الفريقين، وللظروف الصعبة التي يعيشها كل منهما خصوصاً العين، الذي يمر بأسوأ فتراته في الموسم الجاري، بعدما بدأ مشواره في أبطال آسيا بخسارتين أمام سيباهان 0-4، والنصر السعودي 1-2، ليواصل نتائجه السلبية في البطولة القارية.

ويتوقع أن تكون الأنظار مسلطة على حارس العين خالد عيسى، وكذلك على نجم الوصل البرازيلي ليما، كونهما كلمة السر في أي انتصار مرتقب لأي فريق. وتنتظر الجماهير من خالد عيسى التألق في هذه المباراة المهمة لتعويض الخطأ الفادح الذي وقع فيه خلال لقاء النصر السعودي بأبطال آسيا، وتسبب في هدف الفوز للفريق الضيف.

وسعى مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، لدعم خالد عيسى في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الوصل، مؤكداً أنه الحارس الأول في الإمارات ولفريقه، معتبراً أن ما حصل في الآسيوية قد يحدث لأي حارس. وكان خالد عيسى بادر بالاعتذار لجماهير ناديه عبر «تويتر».

وتاريخياً يتفوق الزعيم في المواجهات أمام الوصل في الكأس، إذ سبق من قبل أن التقيا في 16 مناسبة كان الفوز من نصيب البنفسج في تسعة لقاءات والوصل في سبعة.

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وتنتظر جماهير «الزعيم» من فريقها ردة فعل إيجابية أمام الوصل والعبور إلى نصف النهائي، للمنافسة على البطولة التي تبقى هي أكبر أمل للنادي هذا الموسم، بعد أن باتت حظوظه في الآسيوية شبه صعبة، وكذلك في الدوري، بينما فشل في المنافسة على لقب كأس الخليج العربي.

يُذكر أن الفريقين التقيا في هذا الدور أربع مرات، فاز العين في ثلاث، وواحدة للوصل. ويسعى العين إلى تأكيد تفوقه على الوصل، بعدما فاز عليه في الدوري ذهابا وإيابا، آخرها بـ5/‏‏‏‏0.

على الجانب الآخر، تبدو الضغوط كبيرة على الوصل الذي يعاني هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الروماني ريجيكامب. وينتظر جمهوره ردّ الدين للخسارة الكبيرة في الدوري، ويأمل تألق النجم الأول في الفريق فابيو ليما، كونه مفتاح أي انتصار.

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