الامارات | الإمارات تترأس صندوق الدعم الأممي للقضاء على المنشطات في الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس صندوق الدعم الأممي للقضاء على المنشطات في الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الدكتورة ريما الحوسني مرشحة الإمارات برئاسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بعد تصويت الدول الأعضاء بالصندوق في الانتخابات، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الصندوق في 2008.

وأكدت نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أن فوز الإمارات بهذا المنصب يشير إلى ثقة المجتمع الدولي في جهود الدولة وإنجازاتها الفريدة في مجال القضاء على المنشطات الرياضية، إضافة إلى قدرة الإمارات على المساهمة مع الدول الأعضاء في تحقيق أهداف الصندوق من خلال تثقيف الرياضيين الشباب بمخاطر تعاطي المنشطات في جميع دول العالم.

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وتتولى الدكتورة ريما الحوسني رئاسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات منذ 2018، وتعمل في الخدمات الطبية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي من 2004. وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 2012 في الأدوية الرياضية من جامعة نوتنغهام في بريطانيا.

وأنشئ صندوق القضاء على المنشطات في مجال الرياضة عام 2008، ويهدف إلى مساعدة البلدان في تعزيز الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتقوية القدرات الخاصة بمكافحة المنشطات، والتثقيف بشأن مخاطر تعاطي المنشطات، فضلاً عن مساعدة الرياضيين والرياضيات في اختيار ما يتوافق مع ممارسات الرياضة النظيفة والروح الرياضية.

- أصبحت مرشحة الإمارات الدكتورة ريما الحوسني أول امرأة تتولى رئاسة هذا الصندوق منذ تأسيسه سنة 2008.