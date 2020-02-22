الامارات | سعود بن صقر يتوج الفائزين في نصف ماراثون رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يتوج الفائزين في نصف ماراثون رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، الفائزين في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الذي أقيم على جزيرة المرجان بمشاركة آلاف المتسابقين.

وأكد صاحب السمو أن السباق يعكس حرص الإمارة على نشر أسلوب حياة صحي بين كافة المتواجدين على أرضها لحثهم على ممارسة الرياضة، كونها تشكل مقوماً مهماً من مقومات الحياة الصحية ومحركاً أساسياً نحو بناء مجتمع يتمتع أفراده بالقدرة على العمل والعطاء.

وأعرب سموه عن سعادته بتواجد هذه النخبة من نجوم هذه الرياضة في رأس الخيمة، لافتاً إلى أن الإمارة تبذل جهداً متواصلاً لتعزيز مكانتها كنموذج للمدينة التي تتبنى وتشجع المبادرات والفعاليات التي من شأنها تمكين الإنسان من الحياة بصورة أفضل، والارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على صحته وتحقيق أعلى مستويات سعادته.

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وأضاف سموه: نتطلع إلى تعزيز استضافة رأس الخيمة لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية، وتسخير ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وبنية تحتية حديثة ومنشآت سياحية وفندقية لاستقطاب أبرز الرياضيين الدوليين من حول العالم للحضور والمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية السنوية المميزة.

وحققت دورة هذا العام أعلى نسبة مشاركة في السباق الذي ينظم في الإمارة منذ 14 عاماً، وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 1.219 مليون درهم.

- حاكم رأس الخيمة أكد أن السباق يعكس حرص الإمارة على نشر أسلوب حياة صحي.