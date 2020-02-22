الامارات | الشارقة يطلب الفوز الثالث على كلباء هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب الفوز الثالث على كلباء هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الشارقة ثالث مواجهة له هذا الموسم أمام اتحاد كلباء، الساعة الثامنة والنصف اليوم في ربع نهائي كأس رئيس الدولة على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، وهو الملعب الذي شهد فرحة الفوز بدرع دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، عندما فاز على «الصقور» (2-1).

ويأمل الشارقة أن يكرّر سيناريو الانتصارت على كلباء، ويحقق الفوز الثالث هذا الموسم، بعد أن كان فاز عليه في الدوري ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها (3-1). ويأمل الفريقان في الفوز لمصالحة جمهورهما، بعد تعرض الشارقة لسلسلة من النتائج المخيبة، منها هزيمة وتعادل في أول مباراتين بأبطال آسيا، بينما لم يحقق كلباء الفوز في المباريات الأربع الماضية، وآخرها الهزيمة في الدوري أمام العين (4-1).

ويفقد كلباء خدمات البرتغالي ريكاردو غوميز كونه معاراً من الشارقة، في نقطة تصب لصالح «الملك»، ما سيضع محترفيه الجدد الآخرين امام مهمة صعبة ودور فني مرتقب لتحقيق الفوز، فيما لن يعاني الشارقة أي غيابات مؤثرة جديدة خصوصاً في ظل وجود دكة احتياط قوية، باستثناء استمرار غياب البرازيلي كورنادو.

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من جهته، يخشى مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري على لاعبيه من الإجهاد، بسبب عدم حصولهم على الراحة لتوالي المباريات، وقال في تصريح صحافي إن مباريات الكأس تحتاج الى تركيز عالٍ للاعبين، مؤكداً احترامه لمنافسه.

في المقابل، قال مدرب كلباء دا سيلفا في تصريح صحافي، إن ظهور خط الدفاع في المستوى المطلوب سيمهد لفريقه تحقيق النتيجة الإيجابية، مرجعاً الخسارات السابقة إلى الأخطاء الدفاعية.

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