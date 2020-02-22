الامارات | عروض فنية وتقديم الدراجين خلال حفل افتتاح «طواف الإمارات» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية وتقديم الدراجين خلال حفل افتتاح «طواف الإمارات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن طواف الإمارات للدراجات الهوائية، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، نسخته الثانية، التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 29 الجاري، بحفل الافتتاح الليلة الذي سيقام في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي لتقديم الفرق المشاركة.

ويشهد الحفل تقديم عروض فنية مرتبطة برياضة الدراجات الهوائية وإعادة استعراض المسارات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة وأبرز المعالم التي سيمر عبرها السباق، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة وعدد من القيادات الرياضية.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إنه سيعقد اليوم مؤتمر صحافي الساعة الخامسة مساء في فندق وستن بدبي، يتحدث خلاله أبرز الدراجين المشاركين في الطواف، بعد اعتماد قوائم الفرق أمس.

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وتشهد النسخة الثانية مشاركة 20 فريقاً محترفاً بقيادة نخبة من أبرز الدراجين في العالم يتقدمهم البريطاني مارك كافنديتش كابتن فريق البحرين ماكلارين، والاسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار، والهولندي ديلان غرونويغن من فريق جومبو فيسما، والعديد من الأسماء الكبيرة.

واعتمدت اللجنة المنظمة 210 دراجين ضمن قائمة البداية، سيتواجدون على خط الانطلاق غداً بمنطقة ذي بوينت بجزيرة نخلة جميرا في المرحلة الأولى، كما اختارت الفرق أبرز دراجيها وأكثرهم خبرة لتولي مهمة «القيادة».

وينطلق السباق بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148 كم، والتي تبدأ من ذي بوينت في نخلة جميرا، ويصل خلالها الدراجون إلى منطقة القدرة عبر محمية المرموم وينتهي وسط المدينة.

- اعتمدت اللجنة المنظمة للطواف رسمياً قائمة تضم 210 دراجين.