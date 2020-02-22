الامارات | بني ياس يقصي شباب الأهلي من الكأس بـ «ذكريات 2008»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقصي شباب الأهلي من الكأس بـ «ذكريات 2008» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بني ياس مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق شباب الأهلي (حامل اللقب) من ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه عليه بهدف نظيف، أمس، على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين، بحضور 446 متفرجاً.

وجدد مهاجم «السماوي» الكازاخي ريشارد أوليفييرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (3+45) الذكريات الأليمة لدى «الفرسان»، معيداً مرارة الخسارة في نسخة 2008 حينما نجح فريقه وقتها وهو في دوري الهواة في أن يجرد الفريق نفسه من اللقب مبكراً من دور الـ16، بفوزه عليه بهدف نظيف سجله المهاجم السنغالي بابا جورج.

وفي المقابل، استمرت معاناة شباب الأهلي في عدم الفوز منذ بداية شهر فبراير الجاري، إذ عانده الحظ في أربع مباريات بداية بالتعادل مع الفجيرة، ثم الخسارة من الجزيرة في الدوري، والهزيمة في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا أمام باختكور الأوزبكي والهلال السعودي.

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ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص من جانب الفريقين بعد أن انحصرت الكرة في وسط الملعب فترة طويلة، نظراً للطريقة التي خاض بها طرفا اللقاء المباراة، بالاعتماد على الهجمات المرتدة بصورة أكبر، كما لعب سوء أرضية الملعب دوراً كبيراً في عدم قدرة اللاعبين على السيطرة على الكرة، وتسبب كذلك في التمريرات الخاطئة.

وبينما كان الشوط الأول في طريقه للنهاية احتسب حكم المباراة سلطان محمد ركلة جزاء لبني ياس بعد أن اصطدمت تسديدة المهاجم سلطان الشامسي بيد مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض احتسابها في البداية قبل أن يعود لتقنية الفيديو «الفار»، التي أثبتت وجود ركلة الجزاء، وسجل منها الكازاخي ريشارد اوليفييرا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48.

وانطلق الشوط الثاني بتبديل هجومي من جانب مدرب فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بدخول إسماعيل الحمادي مكان ماجد حسن، وساعد التبديل في تقوية الجانب الهجومي بشكل أكبر قبل أن يتبعه بديل هجومي آخر صريح بدخول بيدرو كوندي في مكان لوفانور، لكن التبديلين أضعفا من قوة وسط الفريق، بينما في المقابل اعتمد «السماوي» على الدفاع المحكم.

وتوترت المباراة في دقائقها الأخيرة بشكل واضح من جانب لاعبي فريق شباب الأهلي الذين طغى الاستعجال على أدائهم، ما تسبب في إضاعة مجموعة من الفرص التي حصلوا عليها في وقت واصل فيه فريق بني ياس استراتيجيته المبنية على الدفاع، وعززها مدربه الألماني ونفريد شايفر بتبدلين دفاعيين بدخول محمد راشد وشاهين الدرمكي، لينجح «السماوي» في المحافظة على هدفه الوحيد.