الامارات | ميداليتان جديدتان لمنتخب الناشئين في بطولة العرب للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليتان جديدتان لمنتخب الناشئين في بطولة العرب للرماية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف نجوم منتخب الإمارات للناشئين ميداليتين جديدتين: هما فضية ببطولة الجائزة الكبرى الدولية لمسابقة «السبرنج تارجت»، وبرونزية في المسابقة نفسها ضمن بطولة العرب للرماية المقامة حالياً في ضيافة مصر، ليرتفع رصيدنا الى ست ميداليات: ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان.
وكانت مصر فازت بالمركز الاول على صعيد الفرق المشاركة في فئة الناشئين ضمن منافسات البطولة العربية، واحتل منتخبنا المركز الثاني ونال الميدالية الفضية ثم المنتخب العماني ثالثاً.
وعلى صعيد السيدات تصدرت مصر في بطولة فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات «تراب»، برصيد 193 طبقاً. وفي رماية الأطباق من الحفرة « التراب» تصدرت مصر أيضاً بـ218 طبقاً، بينما حل في المركز الثاني المنتخب الكويتي برصيد 213 طبقاً ثم لبنان ثالثاً بـ209.
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