شكرا لقرائتكم خبر عن «الشلقانى»: «أفريقي» التايكوندو يشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريم الشلقانى مراقب الحسابات للاتحاد الأفريقي للتايكوندو، إن الاتحاد برئاسة اللواء أحمد الفولى، يشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة وأصبح لاعبيه من الواعدين في أولمبياد طوكيو ويتوقع حصدهم ١٠ ميداليات بعد أن حصدوا ٥ ميداليات في أولمبياد ريو دى جانيرو.

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ودلل الشلقانى على حديثه بأن ٣٦ دولة أفريقية تشارك في التصفيات المؤهلة للأولمبياد التي تستضيفها حاليا المغرب وهو ما يؤكد قوة المنافسة، مشيدا بالمغربى السيد إدريس الهلالى، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، على التنظيم واستضافة البطولة الأفريقية.

يذكر أن المنتخب المصرى للتايكوندو يخوض منافسات صعبة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر إقامتها يومي 22 و23 فبراير الجاري بمدينة الرباط المغربية.

وتخوض مصر منافسات البطولة بأربعة لاعبين (لاعبان ولاعبتان)، اللاعبان هما: عبدالرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، واللاعبتين هما: نور حسين في منافسات وزن -49 كجم، وهداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.