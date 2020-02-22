شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» نجم الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، على جائزة مميزة فى دورى أبطال أوروبا. وشهد الأسبوع الماضى إقامة 4 مباريات، ضمن منافسات ذهاب ثُمن نهائى دورى الأبطال.

ووفقًا للموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى، فإن هالاند حصل على جائزة لاعب الأسبوع بدورى الأبطال، بعدما سجل هدفين فى فوز فريقه الألمانى على باريس سان جيرمان (2-1).

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ونافس هالاند على الجائزة رينان لودى، مدافع أتلتيكو مدريد، الذى حافظ على نظافة شباكه خلال إسقاط ليفربول بهدف دون رد.

كما شهدت الترشيحات تواجد هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام، الذى تألق رغم خسارة فريقه بهدف دون رد أمام لايبزيج، وهانز هاتيبور الذى أحرز هدفين فى فوز أتلانتا على فالنسيا (4-1).

يذكر أن هالاند كان قد انضم إلى صفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق سالزبورج النمساوى.