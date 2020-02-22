شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرى» يستهل قيادته لـ«المصرى» بمعسكر مغلق فى العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية التعاقد لمدة موسم ونصف الموسم مع طارق العشرى وذلك لتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى خلفًا للمدير الفنى السابق إيهاب جلال الذى كان قد تقدم هو وجهازه المعاون باعتذار لمجلس الإدارة عن عدم الاستمرار فى مهام منصبه وتم فسخ العقد بالتراضى ويتواجد جلال حاليا فى السعودية لأداء العمرة.

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وأعلن العشرى عن جهازه المعاون والذى يضم محمود عطا مدربًا عامًا، وأحمد العشرى مدربًا، وأيمن بسيونى مدربًا لحراس المرمى، والدكتور عبدالحميد كامل مخططًا للأحمال وإصابات الملاعب، والدكتور شادى السعدنى طبيبًا للفريق، وإداريى الفريق محمود جابر ومحمد عوض فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإدارى والطبى ومسئولى المهمات فى ممارسة مهام عملهم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن العشرى قرر دخول الفريق فى معسكر مغلق بالعين السخنة بداية من اليوم حتى موعد مباراة نهضة بركان المقررة 1 مارس المقبل فى الكونفيدرالية الإفريقية واستقر الرأى على سفر الفريق للمغرب يوم 3 من نفس الشهر لخوض مباراة العودة يوم 8 مارس، وينتظر أن يعقد العشرى جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المعسكر لاطلاعهم على طريقة عمله وبرنامج الإعداد للمرحلة المقبلة التى تشهد منافسات قوية سواء فى الكونفيدرالية أو الدورى الممتاز.

على الجانب الآخر، كشف مصدر داخل النادى أن مجلس الإدارة قرر فرض عقوبة مالية 100 ألف جنيه على كل لاعب، وتغليظ العقوبة على الثنائى محمود وادى وفريد شوقى بتغريم كل واحد 200 ألف جنيه، وذلك بسبب خسارة الفريق الأخيرة من المقاولون العرب برباعية نظيفة فى دور الـ16 لكأس مصر، بينما جاءت عقوبة اللاعبين وادى وشوقى بعد دخولهما فى مشادة مع أحد جماهير النادى عقب المباراة، وشددت الإدارة على أن العقوبات سارية ولن يتم تخفيفها بهدف معاقبة المقصرين وحذرت من الخروج عن النص خلال الفترة المقبلة.