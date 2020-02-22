شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاصة» يخوض 4 وديات استعدادًا للدور الثانى بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، على خوض الفريق 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز المقرر انطلاقه 9 مارس المقبل.

ويسعى إيمانويل لتجربة جميع اللاعبين المقيدين بالفريق خلال التجارب الودية لتقييم أدائهم والتعرف على السلبيات والأخطاء التى وقع فيها الفريق مؤخرا وتسببت فى خسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف فى دور الـ16 لكأس مصر وتوديعه البطولة، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع معاونيه اليوم لمناقشة الفرق التى يرغب فى ملاقاتها وديا لبدء التفاوض معها.

وكان لاعبو المقاصة قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام، بقرار من المدير الفنى بعد مباراة الطلائع الأخيرة، وعاد الفريق الجمعة لاستئناف التدريبات وطالب إيمانويل، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الطلائع لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية، يذكر أن فريق المقاصة يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة.