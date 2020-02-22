شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس معاقبة «كهربا».. وإعادة فتحى للتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى صفحة خسارة بطولة السوبر المحلى من الزمالك بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 فى المباراة التى جمعتهما الخميس على أرض ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، وعادت البعثة صباح الجمعة إلى القاهرة بعد أن خيم الحزن على الجهاز الفنى واللاعبين نتيجة خسارة اللقب المحلى، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب السويسرى اعترف للجهاز المعاون بارتكابه أخطاء فنية خلال إدارته للقاء سواء باختيار التشكيل الأساسى أو التعامل مع المباراة فى بعض الفترات التى كان الفريق الأحمر مسيطرا فيها, وأكد «فايلر» أن اللاعبين لم يقصروا وفريقه كان الأفضل طوال اللقاء والأكثر سيطرة لكن الرعونة وعدم التركيز كانت السبب فى إهدار الفرص السهلة التى لاحت أمام مرمى الزمالك خصوصا فى الشوط الأول.

ووفقا لمصدر بالجهاز الفنى - رفض ذكراسمه- فإن السويسرى فايلر يدرس إعادة أحمد فتحى إلى التشكيل الأساسى للاستفادة من خبرته خلال مواجهة القمة أمام الزمالك فى حال إقامتها يوم 24 فبراير الجارى بالدورى الممتاز، يأتى تفكير المدير الفنى فى إعادة الجوكر إلى التشكيل الأساسى لسببين أولهما الانتقادات التى تعرض لها المدير الفنى بعد خسارة السوبر بعدم الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة فى المباراة السابقة، والسبب الثانى يتمثل فى الأزمة التى فجرها «فتحى» قبل ساعات من مباراة السوبر بعد علمه بخروجه من قائمة المباراة وهو ما دفع الجهاز الفنى لإعادته إلى دكة البدلاء، فيما يدرس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء معاقبة محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الكروى الأول بعد دخوله فى أزمة مع لاعبى الزمالك.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل الأهلى - رفض ذكر اسمه- فإن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر بسبب المشكلة التى أثارها اللاعب، وطرده بعد المباراة خصوصا أن الجهاز الفنى كان ينتظر أداء مميزا من اللاعب داخل الملعب، وينتظر أن يجتمع عبدالحفيظ مع اللاعب خلال الساعات المقبلة للتأكيد عليه بضرورة التركيز فى الملعب فقط وعدم الاكتراث باستفزازات الجماهير. فى شأن مختلف يبحث مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب مطالبة الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع خلال مواجهة صن داونز المقرر إقامتها فى دورى الأبطال، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على تخطى عقبة الفريق الجنوب إفريقى.