شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، على ما تردد عن احتمال مغادرته لناديه، الصيف المقبل، بعد دخوله في أزمة مؤخرا مع الفرنسى إريك أبيدال، السكرتير الفنى.

وقال ميسى، خلال حوار لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «الرحيل عن برشلونة؟ أفكر في البقاء هنا طالما النادى والجماهير يريدون ذلك».

وأضاف: «أريد أن يكون النادى والجميع على ما يرام، وأن يكون هناك مشروع رابح للفوز بالألقاب.. أرغب في التتويج بدورى أبطال أوروبا مرة أخرى، وأن أواصل حصد الألقاب في الليجا».

وعما إذا كان وجود بند يسمح له بالمغادرة مجانًا في نهاية الموسم يصيب الجماهير بالقلق، أجاب: «لقد كان القرار لى دائمًا، حتى دون وجود هذا البند».

وأضاف بقوله: «كان هناك العديد من الأندية المهتمة بضمى والمستعدة للدفع، لكنى لم أفكر ولو للحظة في الرحيل.. أقول ذلك مرة أخرى، إذا كان النادى يريدنى سأبقى.. ليس لدى أي مشكلة في ذلك».

في نفس السياق، أكد البرغوث الأرجنتينى، أنه لا يشعر بالقلق إزاء عدم زيارته للشباك، في المباريات الأخيرة.

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وعن صناعته للكثير من الأهداف دون التسجيل بنفسه، قال ميسى خلال حوار مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «أحاول تشكيل الخطر على الخصم بشكل أكبر، وخلق التفوق في خط الوسط».

وتابع: «أسلوبنا يعتمد على المزيد من السيطرة على الكرة، وصحيح أننى واجهت بعض المواقف في هذه المباريات، ولم أتمكن من التسجيل، لكن هذا لا يقلقنى».

وحول علاقته بزميله أنطوان جريزمان، أجاب: «لدينا علاقة جيدة، كما هو الحال مع جميع اللاعبين، وخارج الملعب أيضًا».

وواصل: «بالتأكيد كان يحتاج بعض الوقت للتأقلم، ولنتعرف على بعضنا البعض وتحركاتنا، فهو قادم من أسلوب مختلف، وهنا يلعب على الطرف الأيسر، وقد لا يكون هو المكان الذي يشعر فيه بحالة جيدة».

وأضاف ميسى: «فى المباريات الأخيرة بات (جريزمان) يلعب دورًا رئيسيًا معنا، ونحن لدينا إمكانيات أكثر للتواصل، وأكثر تقاربًا».

وعن عودة سواريز قال: «هو مجنون بالعودة، سننتظر لنرى كيف ستتطور حالته، ونأمل أن يرجع قريبًا لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ولاحظنا تأثير غيابه في المباريات الأخيرة.. نحن بالفعل نحتاج إليه».

واختتم: «أمنيتى هذا العام؟ أن نتمكن من حصد الألقاب، والحصول على راحة البال، عبر الأداء بطريقة أفضل مما فعلنا منذ بداية يناير.. يمكننا الاستمرار في التطور، علينا أن نتحلى بالصبر، ونأمل أن ننجح في تغيير هذا الوضع».