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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البوندسليغا: فوز صعب لبايرن ميونيخ المتصدر امام بادربورن متذيل الترتيب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
حقق نادي بايرن ميونيخ متصدر البوندسليغا الالمانية فوزا صعبا على ضيفه نادي بادربورن متذيل الترتيب بنتيجة 3 – 2 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 23 من البطولة المحلية.
ابناء المدرب فليك لم يكونوا على قدر الطموحات واستطاع الضيف من تهديد مرمى الحارس نوير في عدة مناسبات مستفيدا من هشاشة الدفاع البافاري ليسجل في مناسبتين.
سجل اهداف الفريق الفائز غنابري د 25 وروبرت ليفاندوفسكي د 70 و87 بينما سجل هدفي الزوار سربيني د 44 من خطأ كبير من نوير وسفين ميشيل د 75.
بهذا الفوز وسع البايرن الفارق مع اقرب منافسيه لايبزيغ الى 4 نقاط.
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