البوندسليغا: فوز صعب لبايرن ميونيخ المتصدر امام بادربورن متذيل الترتيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

حقق نادي ​بايرن ميونيخ​ متصدر البوندسليغا الالمانية فوزا صعبا على ضيفه نادي ​بادربورن​ متذيل الترتيب بنتيجة 3 – 2 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 23 من البطولة المحلية.

Advertisements

ابناء المدرب فليك لم يكونوا على قدر الطموحات واستطاع الضيف من تهديد مرمى الحارس نوير في عدة مناسبات مستفيدا من هشاشة الدفاع البافاري ليسجل في مناسبتين.

سجل اهداف الفريق الفائز غنابري د 25 وروبرت ليفاندوفسكي د 70 و87 بينما سجل هدفي الزوار سربيني د 44 من خطأ كبير من نوير وسفين ميشيل د 75.

بهذا الفوز وسع البايرن الفارق مع اقرب منافسيه لايبزيغ الى 4 نقاط.