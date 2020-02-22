عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

اوضح مدرب نادي ​نابولي​ الايطالي ​جينارو غاتوزو​ انه يفضل التأهل للنسخة المقبلة من ​الدوري الأوروبي​ أكثر من الفوز على ​برشلونة​ الإسباني في دور الـ 16 من ​دوري أبطال أوروبا​.

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وخلال تصريحات له، قال غاتوزو: "لم أفكر بعد في مباراة برشلونة، وأركز على هدفي الحقيقي هذا الموسم و هو التأهل للدوري الأوروبي".

وأضاف: "لو خيروني بين الفوز على برشلونة أو التأهل لليوروبا ليغ، لن أتردد في اختيار المشاركة في الدوري الأوروبي".

واختتم: "ينتظرنا لقاء صعب ضد بريشيا وسأحاول اللعب بأفضل تشكيلة ممكنة، وقراراتي لن تتأثر بمباراة الثلاثاء ضد برشلونة".