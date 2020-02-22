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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو: لم أفكر بعد في مباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
اوضح مدرب نادي نابولي الايطالي جينارو غاتوزو انه يفضل التأهل للنسخة المقبلة من الدوري الأوروبي أكثر من الفوز على برشلونة الإسباني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وخلال تصريحات له، قال غاتوزو: "لم أفكر بعد في مباراة برشلونة، وأركز على هدفي الحقيقي هذا الموسم و هو التأهل للدوري الأوروبي".
وأضاف: "لو خيروني بين الفوز على برشلونة أو التأهل لليوروبا ليغ، لن أتردد في اختيار المشاركة في الدوري الأوروبي".
واختتم: "ينتظرنا لقاء صعب ضد بريشيا وسأحاول اللعب بأفضل تشكيلة ممكنة، وقراراتي لن تتأثر بمباراة الثلاثاء ضد برشلونة".
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