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غاتوزو: لم أفكر بعد في مباراة برشلونة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو: لم أفكر بعد في مباراة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

اوضح مدرب نادي ​نابولي​ الايطالي ​جينارو غاتوزو​ انه يفضل التأهل للنسخة المقبلة من ​الدوري الأوروبي​ أكثر من الفوز على ​برشلونة​ الإسباني في دور الـ 16 من ​​.

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وخلال تصريحات له، قال غاتوزو: "لم أفكر بعد في مباراة برشلونة، وأركز على هدفي الحقيقي هذا الموسم و هو التأهل للدوري الأوروبي".

وأضاف: "لو خيروني بين الفوز على برشلونة أو التأهل لليوروبا ليغ، لن أتردد في اختيار المشاركة في الدوري الأوروبي".

واختتم: "ينتظرنا لقاء صعب ضد بريشيا وسأحاول اللعب بأفضل تشكيلة ممكنة، وقراراتي لن تتأثر بمباراة الثلاثاء ضد برشلونة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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