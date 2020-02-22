شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة ينوي التحرك بعد عقوبة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020 تحدث موقع "le10sport" الفرنسي عن إهتمام نادي ​برشلونة​ الإسباني من جديد بضم نجم نادي ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي، ​برناردو سيلفا​، في ظل الأنباء التي تتحدث عن إمكانية رحيل نجوم ملعب الإتحاد بعد عقوبة اليويفا بالحرمان من المشاركة في ​دوري أبطال أوروبا​.

ويأمل برشلونة في الوصول إلى هدفه بإستغلال أزمة مانشستر سيتي للضغط على سيلفا وإقناعه بالإنضمام إلى صفوفه. وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها برشلونة إهتمامه بالنجم البرتغالي، لكن مانشستر سيتي كان يرفض يقفل جميع الأبواب بوجه هكذا محاولات سابقاً.

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