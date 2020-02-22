شكرا لقرائتكم خالد الغندور مدافعا عن شيكابالا: حسام عاشور ورمضان صبحى سبوا الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع الإعلامى خالد الغندور عن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن شيكابالا تعرض للسباب بألفاظ نابية وصلت إلى حد الاتهام في الشرف والعرض والعنصرية.

قال الغندور إن حسام عاشور ورمضان صبحى قاما بسب نادى الزمالك في وقت سابق.

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وكان شيكابالا قد اشتبك مع جمهور الأهلى بعد مباراة السوبر المحلى.

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.