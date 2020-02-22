شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى:مشاركة كهربا فى السوبر قلبت الموازين لصالحنا وجعلتنا ننتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلى في مباراة السوبر المحلى قلبت الموازين لصالح الفريق الأبيض وكانت نقطة تحول في مجرى المباراة.
أضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" تأجيل قمة الدورى أفضل للأهلى والزمالك ومشاركة كهربا في السوبر قلبت الموازين لصالحنا وجعلتنا ننتصر".
توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
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