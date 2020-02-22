شكرا لقرائتكم حسام عاشور لـ "الجماهير": انتظرونا سنرد على كل المسيئين للأهلى فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد حسام عاشور لاعب وسط الأهلى جماهير القلعة الحمراء بالرد على المسيئن للفريقه داخل الملعب وذلك بعد خسارة لقب السوبر المحلى أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وقال عاشور، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم، وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبدًا في حقه، أو حق الأهلي ونعد الجميع بالرد على كل من أساء، داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

Advertisements

كان عدد من لاعبي الزمالك، في مقدمتهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبدالله جمعة، قد دخلوا في مناوشات مع جمهور الأهلي، عقب خسارة الأحمر لقب السوبر.

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.