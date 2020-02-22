شكرا لقرائتكم لاعبو الاتحاد يحتفلون بعيد ميلاد طلعت يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم لاعبو الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى فى التدريبات عقب الراحة السلبيه 5 أيام التى منحها طلعت يوسف المدير الفنى للاعبين عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى كأس مصر والتاهل لدور الثمانية.

وأحتفال اللاعبين بعيد ميلاد طلعت يوسف قبل بدايه التدريب وسط حالة من الراحة عمت الجميع و كما أرسل محمد مصيلحى رئيس الناس باقة من الورود بمناسبه الاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني وطالب اللاعبين بالروح القتالية خلال مباريات الدور الثانى والتى يستهلها بمباراة الزمالك والمقرر لها ١٠ مارس المقبل.

كان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين قد منح راحة خمس ايام على ان يعود الفريق للتدريبات على ملاعب النادى بسموحه .

وكان الاتحاد قد تاهل لدور الثمانيه بكاس مصر عقب الفوز على اسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراه التى اقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الاخضر

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و يوجه الاتحاد فريق المقاولون العرب عقب الفوز على المصرى برباعيه نظيفه فى دور الثمانيه بكاس مصر .

وحذر طلعت يوسف اللاعبين من الافراط فى الاطعمه لتجنب الوزن الزائد وأوضح ان كل كيلو زياده يقابله 5 الاف جنيه عقوبه .

ومن المنتظر ان يدخل الفريق معسكر مغلق لمده اسبوع باحد فنادق غرب الاسكندريه عقب العوده من الراحه لاستنانف مباريات الدورى حيث يوجه الاتحاد السكندرى الزمالك فى اولى مباريات الدور الثانى والمقرر لها 10 مارس المقبل .

وأبدى طلعت يوسف المدير الفنى رضاه عن المستوى الفنى والبدنى للثنائى عمر الميدانى و محمد الصباحى كأحد أهم التدعيمات الشتويه لسيد البلد مؤكدا أن الانسجام سيكون كلمه السر لعوده الانتصارات فى مباريات الدورى.