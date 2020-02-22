شكرا لقرائتكم خالد الغندور:طارق حامد "راجل" وغيره تآمر على الزمالك وهرب للمنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن طارق حامد نجم وسط الزمالك من اللاعبين الرجال القادرين على تمثيل شخصية الفريق الأبيض موضحا أنه يتميز بالروح القتالية.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن طارق حامد رفض ملايين الدولارات وضحى من أجل النادى الأبيض مشيرا إلى هناك لاعب تآمر على الزمالك من أجل الرحيل للمنافس.

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.