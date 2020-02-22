شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: أعضاء اتحاد الكرة متفقون على تأجيل قمة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى متفقين على تأجيل لقاء القمة الذى من المقرر أن يجمع بين الفريق الأبيض ونظيره الأهلى الإثنين المقبل.
أضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" كل أعضاء اتحاد الكرة الذين قابلتهم في الإمارات متفقون على قرار التأجيل والمشكلة في تحديد موعد جديد لها".
توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: أعضاء اتحاد الكرة متفقون على تأجيل قمة الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.