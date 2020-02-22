شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: أعضاء اتحاد الكرة متفقون على تأجيل قمة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى متفقين على تأجيل لقاء القمة الذى من المقرر أن يجمع بين الفريق الأبيض ونظيره الأهلى الإثنين المقبل.

أضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" كل أعضاء اتحاد الكرة الذين قابلتهم في الإمارات متفقون على قرار التأجيل والمشكلة في تحديد موعد جديد لها".

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توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.